Keine Chinesen in Luzern – Totalausfall in den Shops

Chinesen sind weit und breit keine in Sicht. In der Stadt Luzern kann man ungehindert über die Kapellbrücke schlendern und der Schwanenplatz ist plötzlich so leer. Was für viele Luzerner Bewohner völlig ungewohnt ist, ist für die Touristen-Shops der blanke Horror.



Totalausfall für Casagrande

Die Geschäftsleitung des Souvenir- und Uhrenladens Casagrande AG in Luzern etwa spürt die Auswirkungen des Reiseverbotes in China. Laut Geschäftsleiter Robert Casagrande seien diese chinesischen Gruppen «sehr wichtig, da sie auch im Winter reisen und sehr kaufkräftig sind».

Nun, da keine Gruppen mehr in Luzern anreisen, erleidet die Casagrande AG seit dem 1. Februar 2020 hohe Einbussen. 95 Prozent Ausfall hätte das Luzerner Geschäft aufgrund der fehlenden Festlandchinesen, wie Casagrande erklärt. Das sei «praktisch ein Totalausfall».

Wenn keine Kunden im Laden erscheinen, werden auch die Verkaufskräfte nicht benötigt. Aber: «Wir haben keine Mitarbeitenden nach Hause geschickt», so Casagrande weiter. Man würde stattdessen die angefallenen Überstunden abbauen, mögliche Ferien beziehen, sowie Produkteschulungen und Verkaufsschulungen besuchen.

Dass auch Touristen aus anderen Ländern Luzern aus Angst vor dem Virus als Reiseziel umgehen würden, ist Mediensprecherin der Luzern Tourismus AG Sibylle Gerardi nicht bekannt. «Wir hätten von unseren Partnern, den Hotels in Luzern, davon gehört», so Gerardi.

(jab)