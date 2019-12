Ferienhaus in Elm steht in Flammen

Um 4 Uhr am Freitagmorgen gingen mehrere Feuerwehrnotrufe ein, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte.

Die Anrufer meldeten, dass ein Haus oberhalb Untertal in Elm brenne. Dabei handelte es sich um ein unbewohntes Ferienhaus im Alprüteli in Elm. «Die Feuerwehren Elm und Engi-Matt konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen», berichtet die Kapo Glarus. So konnte ein Übergreifen der Flammen auf zwei weitere Gebäude und den angrenzenden Wald verhindert werden.

Personen verletzten sich beim Feuer keine. Die Brandursache sei noch unklar. Fest steht, dass das Haus bei dem Brand total zerstört wurde. Der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.

Die Polizei teilte mit, dass rund 40 Personen der Feuerwehr und Polizei im Einsatz standen.

(jab)