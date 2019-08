Ferienrückkehrer brauchen vor Gotthard viel Geduld

Am Montag beginnt in über 10 Kantonen die Schule wieder. Viele Familien fahren daher an diesem Wochenende zurück in den Norden und müssen dabei durch den Gotthard-Tunnel. Das hat Auswirkungen: Am Samstagmittag staut sich der Verkehr in Richtung Norden auf über 11 Kilometern. Es gibt eine Wartezeit von fast 2 Stunden.



Aber auch in Richtung Süden ist die Lage prekär. Hier staut sich der Verkehr auf 10 Kilometern und der Zeitverlust beträgt 1,5 Stunden. Es wird empfohlen, auf den San Bernardino-Tunnel auszuweichen.

