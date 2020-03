Feuerwehr rettet Mutter und Kind (4) vor Flammen

Das Feuer ist in einer Wohnung eines Zweifamilienhauses in Beromünster an der Bahnhofstrasse ausgebrochen. «Der Alarm ging bei uns kurz vor zehn Uhr ein», sagt Stefan Galliker, Kommandant der Feuerwehr Michelsamt. Laut Galliker sei die Feuerwehr sehr rasch vor Ort gewesen: «Wir waren mit einem Grossaufgebot von 70 Angehörigen im Einsatz.»

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Mutter und Kind brachten sich in Sicherheit

Ein 31-jähriger Bewohner konnte das Haus laut Simon Kopp, Sprecher der Staatsanwaltschaft Luzern, über das Dach verlassen. Eine 32-jährige Mutter und ihr vierjähriges Kind wurden anschliessend von der Feuerwehr aus dem Zweifamilienhaus evakuiert. «Wir trafen die Mutter und das Kind in einem geschützten Raum an. Sie konnten unter Atemschutz das Haus verlassen», sagt Galliker weiter.

Bewohner der zweiten Wohnung waren abwesend

Danach seien alle drei Personen vom aufgebotenen Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Laut Galliker handelt es sich beim betroffenen Haus um eine ältere Liegenschaft, die allerdings erst vor kurzer Zeit frisch renoviert worden sei. Die Ursache, die zum Schwellbrand im Wohnzimmer führte, ist noch unbekannt. Diese wird von den Branddetektiven der Luzerner Polizei ermittelt. Die Bewohner der zweiten Wohnung im Haus, waren zum Zeitpunkt als das Feuer ausbrach, nicht anwesend.

(dag)