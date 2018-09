Feuerwehr muss Frau aus dem WC befreien

So hatte sich die Mitarbeiterin eines Betriebs in Zug den Beginn ihres Wochenendes bestimmt nicht vorgestellt: Als sie kürzlich an einem Freitag vor dem Feierabend noch schnell die Toilette aufsuchte, wurde diese für sie zur Falle: Als sie diese wieder verlassen wollte, liess sich die Tür nicht mehr öffnen.

«Klassiker sind Kinder, die sich einschliessen»



Es komme zwar nicht oft, aber doch ab und zu vor, dass die Freiwillige Feuerwehr Zug eingesperrte Personen befreien müsse, sagt Kommandant Daniel Jauch. «Der Klassiker sind natürlich Kinder, die das Badezimmer abschliessen und dann nicht mehr öffnen können.» Oder es gäbe Erwachsene, die wegen eines auftretenden medizinischen Problems nicht mehr in der Lage seien, eine Türe selber zu öffnen.



Personen, die sich in Räumen unabsichtlich einschliessen, sollen sich gemäss Jauch wie im vorliegenden Fall geschehen auf sich aufmerksam machen. Bevor man Einsatzkräfte alarmiere, solle der Hausdienst versuchen, eine Tür von aussen zu öffnen.

Die entsprechende Meldung ging bei der Feuerwehr um 19.19 Uhr ein. «Die Frau ging zur Feierabendzeit auf die Toilette. Ihr Mobiltelefon hatte sie nicht dabei», erzählt Feuerwehrkommandant Daniel Jauch gegenüber 20 Minuten. Die Frau habe die «nigelnagelneue» Türe nicht mehr öffnen können, weil im Innenraum die Türfalle abgefallen sei und die Frau diese nicht mehr habe befestigen können.

«Sie versuchte dann, mit Hilferufen auf sich aufmerksam zu machen», sagt Jauch. Doch während einer gefühlten Ewigkeit verhallten ihre Hilferufe ungehört. «Erst als das Reinigungspersonal kam, wurde es auf sie aufmerksam. Die Personen versuchten zu helfen, schafften es aber nicht, die Türe von aussen zu öffnen. Schliesslich wurde um 19.19 Uhr die Feuerwehr gerufen.» Alles in allem habe die Frau über eine Stunde lang in ihrer ungemütlichen Lage ausharren müssen.

«Wir sind für Menschen in Notlagen da»

Kommandant Jauch versteht, dass hier die Feuerwehr alarmiert wurde. «Wenn Menschen oder Tiere in Notlagen aller Art sind, dann hilft die Feuerwehr, dafür sind wir da.» Als die Retter eingetroffen seien, habe der Einsatzleiter zunächst abgeklärt, ob ein medizinisches Problem vorliegen könnte. «Wäre das der Fall gewesen, hätten wir die Türe schnell mit brachialen Methoden geöffnet. Doch die Frau war geistesgegenwärtig und ruhig. Wir haben andauernd mit ihr geredet.»

Seinen Mitarbeitern sei es schliesslich gelungen, die Tür mit Hilfe eines Schraubenziehers und eines Vierkantschlüssels zu entriegeln, ohne dass die Türe Schaden genommen habe. «Natürlich war die Frau glücklich, als sie wieder befreit war.»

Bestimmt war sie auch froh, dass das Reinigungspersonal an ihrem Arbeitsort schon am Freitagabend kommt: Ein Wochenende im Klo eingesperrt zu würde wohl jedem stinken.

