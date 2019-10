Feuerwehr eilt von Übung direkt zum Ernstfall

Eine Autofahrerin war am Mittwochabend in Dierikon LU kurz nach 19 Uhr unterwegs von der Industriestrasse in Richtung Zentralstrasse. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Auto, das von Ebikon in Richtung Root unterwegs war, teilte die Luzerner Polizei mit.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Ein Auto überschlug sich beim Unfall und blieb auf dem Dach liegen. Das zweite Auto wurde um 180 Grad gedreht und prallte mit dem Heck voran in ein drittes Auto.

Offiziersübung der Feuerwehr in der Nähe

Eine Autofahrerin wurde beim Unfall verletzt und ins Spital gebracht, heisst es in der Polizeimeldung. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Die Polizei konnte auch auf die Unterstützung von Offizieren der Feuerwehr zählen: Diese waren in der Nähe an einer Übung beschäftigt, als es zum Unfall kam. Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab, teilt die Polizei mit.

(gwa)