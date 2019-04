Feuerwehr rettet Schweine aus dieser Flammenhölle

Die Feuerwehr wurde am Dienstagmorgen um 5.30 Uhr in den Balm in Muotathal aufgeboten. In einer Remise war ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren Muotathal und Stützpunkt Schwyz konnten ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus verhindern. Ausserdem konnten sie die fünf im Gebäude befindliche Schweine unverletzt ins Freie bringen.

Ein Feuerwehrmann musste wegen Verdachts auf eine Rauchgas-Vergiftung im Spital ambulant behandelt werden. Die Strasse zwischen Muotathal und Bisisthal wurde für den Feuerwehreinsatz während zwei Stunden gesperrt. Die Brandursache steht zurzeit nicht fest, die Kantonspolizei Schwyz hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

(tst)