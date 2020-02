Feuerwehrmann wird bei Brand verletzt

Bei der Luzerner Polizei ging der Notruf am Donnerstag gegen 11.45 Uhr ein: In Hasle, genauer im Gebiet Chreien, sei in einem Wohnhaus ein Kaminbrand ausgebrochen. Nur kurze Zeit später stand das Vordach des Hauses in Flammen, «begünstigt mutmasslich auch durch einen starken Wind», wie es in der Polizeimeldung heisst.

Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Am Haus entstand durch den Brand beträchtlicher Sachschaden.

Die Brandursache ist noch unklar und wird von den Branddetektiven der Luzerner Polizei ermittelt. Im Einsatz standen die Feuerwehren Entlebuch-Hasle und Schüpfheim mit rund 80 Leuten.

(gwa)