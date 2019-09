Drei Personen nach Gebäude-Brand im Spital

In Beinwil am See AG hat am Montagabend ein Firmengebäude gebrannt. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt, dass ein Grosseinsatz der lokalen Feuerwehr im Einsatz stand, der Brand sei derzeit aber unter Kontrolle. Drei Personen mussten aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Ob sich dabei um Angehörige der Feuerwehr oder Angestellte der Firma handelt, ist noch nicht bekannt.

Bei der betroffenen Firma handelt es sich um einen Hersteller von Lichtreklamen sowie Metall- und Kunststoffbuchstaben. Ein Mitarbeiter, der vor dem Ausbruch des Brandes vor Ort war, soll gemäss Polizeiangaben noch versucht haben, die Flammen zu löschen. «Er hatte jedoch keine Chance und musste daraufhin das Gebäude verlassen», so der Polizeisprecher.

Bahnverkehr musste unterbrochen werden

Weil sich das Haus in Gleisnähe befindet, musste der Bahnverkehr zwischen Hochdorf LU und Lenzburg AG unterbrochen werden. Laut SBB muss mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden. Es verkehren Ersatzbusse.

In Beinwil am See brennt es

(rab)