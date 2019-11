Föhnsturm knickt 20'000 Bäume in Schutzwald

Ein Föhnsturm richtete in der Nacht auf den 15. November 2019 im Kanton Luzern hauptsächlich im Schutzwald zahlreiche Schäden an. Wie sich nun zeigt, sind die Gebiete Hilfernthal, Hürnli und Steigle in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach besonders betroffen, teilt der Kanton Luzern am Donnerstag mit.



Ausläufer des Föhnsturms führten in der Nacht vom 14. auf den 15. November 2019 zu heftigen Winden, die hauptsächlich in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach zahlreiche Waldschäden verursacht haben. Betroffen sind auch Gebiete im Waldemmental (Flühli/Sörenberg). Das aktuelle Schadenbild zeigt, dass mehrheitlich Flächenschäden und stellenweise Streuschäden vorhanden sind.

Betroffen sind laut Kanton total 20’000 Bäume, wovon 90 Prozent zu Schutzwäldern gehörten. Lokal sei das Ereignis als gross einzustufen.



Aufräumarbeiten sind gefährlich

Der Kanton setzte auch eine Warnung ab: «Bei der Beseitigung des Sturmholzes hat die Unfallvermeidung erste Priorität. Geworfene oder gebogene Stämme können unter grosser Spannung stehen. Private Waldeigentümer und -eigentümerinnen sind angehalten, keine Arbeiten auszuführen, für die sie nicht ausreichend geschult sind.» Über die regionalen Waldorganisationen könne ausgebildetes und gut ausgerüstetes Forstpersonal beigezogen werden.

(mme)