Förster durch Baumstamm schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen kurz vor 8.30 Uhr zwischen Tänndli und Rossboden in Oberägeri. Ein 43-jähriger Forstwart wollte einen gefällten Baum mit einer

ferngesteuerten Seilwinde einen Steilhang hochziehen. Dabei verkeilte sich der Baumstamm in der Erde, woraufhin dieser auf die Seite schwenkte und den Mann am Oberschenkel traf.

Mit erheblichen Beinverletzungen wurde der 43-Jährige mit der Rega in ein ausserkantonales Spital eingeliefert.

(mik)