Fondue in der Steilwand – «chli winde muess es»

Während einer Wanderung sitzt man zwischendurch gerne auf eine Bank und geniesst die Aussicht. So auch Bruno Leuzinger aus Andermatt: An einer Felswand angelehnt, sitzt er gemeinsam mit seinem Kollegen Beat Walker auf einer Bank in über 100 Metern Höhe und geniesst neben der Aussicht auch ein Fondue. Und das mitten in einer Steilwand bei Bürglen UR.

Umfrage Wo essen Sie ihr Fondue am liebsten? An einer Felswand.

Egal wo, Hauptsache mit Familie und Freunden.

Zuhause am Esstisch.

In einem Igloo.

In einer Berghütte.

Fondue in luftiger Höhe

Die Idee kam dem 55-Jährigen, als er ein Video auf Youtube sah. Dort essen zwei Männer während einem Gleitschirmflug ein Fondue. «Das wollte ich auch einmal ausprobieren», sagt Leuzinger. Denn in seiner Freizeit ist er ebenfalls mit dem Gleitschirm unterwegs.

Dieses Video von Manuel Siegrist inspirierte den Urner:



Leider machte ihm das Wetter am vergangenen Mittwoch einen Strich durch die Rechnung. Leuzinger: «Es war sehr neblig und windig. Worauf wir uns entschieden haben, nur eine Kletter-Aktion durchzuführen.»

Von der Ruogig-Gondelstation in Bürglen liefen sie ungefähr eine Stunde bis zur Steilwand. Über eine im Fels befestigte Leiter gelangt man dann zur Bank im Klettersteig Fruttstägä auf dem Biel. Die Bank befindet sich auf 2000 Metern über Meer und 100 Meter über Boden. Für Anfänger also überhaupt nicht geeignet – Klettererfahrung und -ausrüstung sind für ein solches Abenteuer ein Muss.

Freunde chillen bei Fondue in Steilwand

«Das Fondue war fantastisch, die Aussicht toll!»

Eine solche Aktion fordert eine gute Vorbereitung: «Man will nicht vor der Felswand stehen und dann erst bemerken, dass man kein Feuerzeug für das Fondue dabei hat», so der Carchauffeur und Reiseleiter. Auf der Bank werde dann alles ganz vorsichtig ausgepackt.

Ansonsten hätten sie nur mit dem Wind Schwierigkeiten gehabt.

«Wir mussten aus der Caquelon-Schachtel einen Windschutz bauen», so der 55-Jährige. Insgesamt eineinhalb Stunden hätten sie für den Aufbau benötigt. Dabei machte ihnen die Höhe keine Sorgen: «Das Fondue war fantastisch, die Aussicht toll!», sagt Leuzinger.

Weitere Videos in Planung

Das Video schlug in seinem Freundeskreis Wellen. «Die vielen positiven Rückmeldungen motivieren mich, weiterhin solche Videos zu machen», sagt Leuzinger. Er habe bereits einige Ideen für den Frühling.

Jaël geniesst zum Beispiel auf dem Zürichsee ein Fondue:



(Video: Shoreline/Jonas Ballmann)