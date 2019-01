Frau bei Skitour von Lawine verschüttet

Die Lawine ging am Donnerstag kurz vor 14 Uhr in Silenen im Gebiet Hoch Fulen / Griesstal / Rotgrad nieder, wie die Urner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Sie habe eine Meldung von der Rega erhalten, wonach zwei Personen mitgerissen worden seien.



Der 55-jährige Mann konnte sich selbstständig aus den Schneemassen befreien. Er blieb unverletzt. Die Frau konnte durch ihren Begleiter und Drittpersonen geortet und aus der Lawine befreit werden. Die Rega flog die verletzte 43-jährige Frau in ein ausserkantonales Spital.

(sda)