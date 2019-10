Frau stürzt beim Pflanzen schneiden – tot

Am Sonntag war in Zug eine Frau (63) dabei, Pflanzen zu schneiden. Kurz darauf stürzte sie drei Meter in die Tiefe.

Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Medienmitteilung schreiben, wurde sie daraufhin ins Spital gebracht, wo sie noch am selben Abend vestorben ist.

