Frau wird gegen Scheibe gestossen und beraubt

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntagmorgen um circa 4.15 Uhr. Eine Frau befand sich zu Fuss auf ihrem Heimweg, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Bushaltestelle wurde sie gemäss eigenen Angaben durch eine unbekannte Täterschaft von hinten in die Glasscheibe der Bushaltestelle gestossen.

Das Glas ging in Bruch, die Frau zog sich Schnittverletzungen zu. Sie musste ins Spital gebracht werden. Die unbekannte Täterschaft entwendete der Frau eine kleine schwarze Handtasche.

Zeugenaufruf



Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, die zum Vorfall oder zur unbekannten Täterschaft Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.

(tst)