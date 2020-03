Freiwillige retten 25'000 Amphibien vor Stassentod

Sobald die Temperaturen in den Nächten über fünf Grad steigen und es humid ist, beginnen die Amphibien aus ihren Winterquartieren zu kriechen, um die teils kilometerlangen Wanderungen zu Laichgewässern in Angriff zu nehmen. Dabei überqueren unzählige Frösche, Kröten und Molche Strassen und laufen dabei Gefahr, von Verkehrsteilnehmern überfahren zu werden.

«Die Amphibienwanderung hat bereits begonnen und wird sich je nach Witterungsverlauf bis etwa in den April ziehen», sagt Manuel Steinmann von der Fachstelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) des Kantons Luzern. Um die Amphibien zu beschützen, werden zahlreiche Schutzmassnahmen getroffen. Bisher sind im Kanton Luzern über 30 Zugstellen bekannt, an welchen die Amphibien die Strasse überqueren müssen. «An einigen Zugstellen hat der Kanton Luzern bauliche Massnahmen realisiert», teilt die Fachstelle Lawa mit. Dies seien Strassenunterführungen für Frösche, Kröten und Molche.

Freiwillige tragen die Amphibien über die Strasse

Eine andere, temporäre Massnahme seien Zäune, die die Amphibien an einer Strassenüberquerung hindern. Die Kunststoffwellplatten wurden unter der Mithilfe von Gemeinden, Schulen, Naturschutzvereinen und freiwilligen Helfern errichtet. «Zudem werden Kunststoffkübel vor dem Zaun vergraben», sagt Steinmann.

Wenn die Amphibien auf den Zaun treffen, gehen sie diesem entlang, bis sie in einen der Kübel fallen. «Jeden Morgen und Abend werden die Kübel von Freiwilligen geleert. Diese überqueren dann die Strasse mit den Tieren», so Steinmann weiter. Dank den Helfern werden allein im Kanton Luzern jährlich rund 25'000 Amphibien vor dem Strassentod bewahrt. Erstmals werden dieses Jahr solche temporären Zäune am Sonnenrain in Meierskappel, in Hitzkirch im Gebiet Sulz, sowie in Schüpfheim und Escholzmatt gestellt.

Freiwillige tragen täglich Amphibien über Strasse

Nachteile der temporären Zäune

Die temporäre Schutzmassnahme weist jedoch auch Nachteile auf. «Überqueren die Tiere die Strassen auf einem längeren Abschnitt ist die Einrichtung von Zäunen zu aufwendig», schreibt die Fachstelle Lawa. Dann wird während den stärksten Zugnächten, falls möglich, eine Strassensperrung errichtet. Voraussichtlich werden die Strassen zwischen Urswil und Ballwil, zwischen Willisau und Grosswangen im Ostergau, sowie zwischen Lupfen und Gishalden in Langnau bei Reiden jeweils von 19 bis 4 wegen der Amphibienwanderung gesperrt sein. Nur Velos und Töfflis dürfen die Strassen noch passieren.

Ein weiterer Nachteil der temporären Zäune ist, dass die Tiere bei der Rückwanderung dem Verkehr ausgesetzt sind. Auch für dessen Jungtiere, die aus dem gelegten Laich schlüpfen, besteht das Risiko bei der Strassenüberquerung auf der Rückreise überfahren zu werden.

Willst du Helfer werden?

Obwohl schon «sehr viele Leute involviert» seien, wie Steinmann auf Anfrage sagt, wären sie noch immer froh um jede Mithilfe. Wer mithelfen möchte, die Tiere vor dem Strassentod zu retten, kann sich hier melden.

(jab)