Fremder will Mädchen mit Schoggi ins Auto locken

Laut Mitteilung der Kantonspolizei Obwalden herrscht im Kanton und insbesondere auf Social media derzeit grosse Verunsicherung: Dies, weil ein Mann am vergangenen Donnerstag ein achtjähriges Mädchen auf dem Heimweg von der Schule angesprochen hat, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Mann soll dem Mädchen Schokolade und eine Mitfahrgelegenheit angeboten haben, heisst es weiter. «Das Mädchen hat sich in der Folge absolut richtig verhalten und ist nicht auf das Angebot eingegangen, davon gerannt und hat sich einer erwachsenen Person anvertraut», teilt die Kapo Obwalden mit. Der verdächtige Mann sei danach mit dem Auto, in dem zwei weitere Personen sassen, in die Gegenrichtung davongefahren sein. Die Kapo Obwalden ermittelt.

«Niemals zu fremden Personen ins Auto»

«Anders als teilweise in den sozialen Medien portiert, kam es zu keinem Versuch, das Mädchen ins Auto zu zerren», heisst es weiter. Der Polizei sei kein weiterer derartiger Fall bekannt.

Die Polizei empfiehlt, Kinder für eine solche Situation zu sensibilisieren: «Sie sollen niemals zu fremden Personen ins Auto steigen und entsprechende Angebote ablehnen, sich schnell vom Ort entfernen und den Vorfall einer Bezugsperson mitteilen. Bei entsprechenden Ereignissen und Feststellungen ist schnellstmöglich die Polizei zu verständigen.»

Rat gebe auch die Broschüre «Ihr Kind, alleine unterwegs – so schützen sie sich trotzdem» der Schweizerischen Kriminalprävention.

