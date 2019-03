Zwei junge Frauen retten Eishockeyfan das Leben

Eigentlich wollten Michèle Heinrich (26) und Sandra Perkola (27) sich einen gemütlichen Abend in einer Bar machen. Per Zufall gehen sie am 1. Februar in die 67 Sportsbar bei der Bossard Arena in Zug. Im Stadion lief gerade das Spiel des EVZ Academy gegen Visp.

Notfall App

Damit Sie wissen, wie man im Nofall richtig hilft, gibts zum Beispiel die App Help Notfall der Schweizerischen Herzstiftung. Diese führt Sie in die lebensrettenden Massnahmen bei einem Herz-Kreislauf- und Hirnschlag-Notfall ein, unterstützt Sie dabei, diese auszuführen und Ihre Kenntnisse regelmässig aufzufrischen.

Plötzlich sahen die Freundinnen neben einem Food-Stand einen Mann am Boden liegen. «Wir standen 20 Meter weit weg und haben nicht gesehen, wie er umgefallen ist. Zuerst dachten wir, dass es ein Betrunkener sein könnte», sagt Michèle Heinrich. Doch der Mann aus Visp erlitt einen Herzinfarkt, wie der EVZ online mitteilte.

Schnelle Reaktion und Reanimation retteten Leben

Die beiden Frauen gingen direkt zu dem am Boden liegenden Mann. Zwei Männer seien da bereits bei ihm gestanden. «Wir erkundigten uns, was passiert sei, und legten dann los.» Sie zogen den Mann von der Wand weg und platzierten sich auf beiden Seiten. «Ich weiss nicht mehr, ob Sandra den Puls gefühlt hat. Jedenfalls schob ich die Jacke und das Shirt des Mannes hoch und fing sofort mit der Herzdruckmassage an.»

Freundinnen retten Leben von Eishockeyfan

In de Zwischenzeit hätten sich weitere Personen um sie herum versammelt. «Sie sahen etwas verloren aus und wussten nicht, was zu tun ist.» Heinrich rät: «In solchen Situationen soll man keine Angst haben und einfach machen.»

Die Freundinnen gaben den Personen verschiedene Aufträge. «Sie sollten den Rettungsdienst alarmieren.» Sicherlich fünf Minuten habe Heinrich den Mann reanimiert. «Dann ist er wieder zu Bewusstsein gekommen. Kurz danach kam auch der Rettungsdienst.»

«Es lief alles automatisch ab»

Heinrich und Perkola arbeiten beide als Krankenschwestern. «Wir repetieren alle zwei Jahre die Reanimation.» Viel überlegt habe Heinrich beim Durchführen der Herzdruckmassage nicht: «Es lief voll automatisch ab. Sandra und ich haben uns perfekt ergänzt. Woran ich nicht gedacht habe, wusste sie und umgekehrt.»

Mit dem Mann hatten die Freundinnen später noch kurzen Kontakt via Facebook. «Er kann sich natürlich nicht mehr an uns erinnern, aber ihm geht es gut.»

Vom EVZ geehrt und beschenkt

Beim letzten Qualifikationsspiel der National League in der Bossard Arena wurden die beiden Lebensretterinnen auf dem Eis für ihr Handeln geehrt. «Wir bekamen vier Dine & View-Tickets für eben dieses Spiel. Ausserdem bekamen wir zwei Wimpel des EVZ mit den Unterschriften der Spieler.»

Für Heinrich sei dies aber fast übertrieben gewesen. «Es war eine schöne Geste. Auch der Applaus war gross, dass habe ich nicht erwartet. Aber für uns ist es selbstverständlich zu helfen.»



In diesem Video erklärt ein Arzt, wie Herzdruckmassage und Beatmung funktionieren.

So reagieren Sie im Notfall:

Umgebungskontrolle, ob der Standort sicher ist

Bewusstlose Person: Kontrollieren, ob die Atmung fehlt oder nicht mehr normal funktioniert;

Hilfe anfordern, Notruf 144 alarmieren;

Wenn keine Atmung mehr festgestellt werden kann, mit der Reanimation beginnen. Das heisst: stossweise auf den Brustkorb drücken. Man kann nichts falsch machen – ausser nichts tun.

(Quelle: Tagesanzeiger, 10.12.2018)

Informationen zur Wiederbelebung gibt es auch bei swissheart.ch

