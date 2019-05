Tierpfleger werden diese Frischlinge bald verspeisen

Vor kurzem haben im Natur- und Tierpark Goldau zwei Bachen – so nennt man die weiblichen Wildschweine – Nachwuchs bekommen. 16 Frischlinge tollen nun im Park herum.

«Bis im Winter bleiben die Frischlinge bei uns», sagt Direktorin Anna Baumann. Da aber nicht alle Wildschweine im Tierpark bleiben können, werden einige von ihnen zu Leckerbissen für Wolf oder Luchs.

Nahrung für Tiere und Mitarbeiter

«Die meisten Tiere werden intern verfüttert», sagt Baumann. Das sei das beste Biofutter. Besucher können die Tierfütterungen jeweils verfolgen. Dabei sehen sie, «was auf dem Speisezettel der Tiere steht», wie es auf der Tierpark-Website heisst.

«Die Tiere werden tiergerecht getötet, der Kopf und die Klauen werden abgetrennt und die Innereien entfernt», sagt Baumann. Wolf und Luchs werden vorwiegend halbe Körper vorgesetzt. «Das entspricht dem natürlichen Futter. Den Tieren Hackfleisch mit Zusatzstoffen vorzusetzen, wäre nicht tiergerecht».

Fütterungen würden zudem kommentiert. Von Besuchern erhalte man nur selten Reaktionen. Baumann: «Wenn wir erklären, weshalb das so gemacht wird, dann verstehen das die Besucher.» Das sei auch der Fall, wenn sich eine Tierschutzorganisation diesbezüglich melde.

Es kommt auch vor, dass an einem internen Anlass Wildschweine auf dem Teller landen – auch das gehöre zum Leben im Tierpark. Baumann: «Die Tiere haben hier bei der Verpflegung allerdings Priorität.» Die Leckerbissen landeten also in erster Linie in Gehegen und nur ab und zu auf dem Teller.

Wildschweine bei Jagdübungen

Auch zu Schulungszwecken können die Frischlinge eingesetzt werden. Vergangenes Jahr wurden einige Tiere ins Zürcher Unterland gebracht, wo Hunde auf die Wildschweinjagd vorbereitet wurden. Denn: Trifft ein Hund bei der Jagd auf ein Wildschwein, kann es schon mal brenzlig werden: «Die Tiere wehren sich. Für die Hunde kann bei der Jagd grosse Gefahr bestehen.»

Für einige der 16 Frischlinge könnte auch eine Reise auf dem Programm stehen: So kann es laut der Direktorin sein, dass die Tiere in anderen Zoos untergebracht werden, wo sie den Genpool erweitern. So soll etwa Inzucht vermieden werden.

Verfüttern okay, Übungen nicht

Beim Schweizer Tierschutz STS hat man zum Thema Verfütterung eine «neutrale Haltung», wie der Leiter der Fachstelle Wildtiere Samuel Furrer sagt: «Wenn die Tiere in guter Haltung aufwachsen und tierschutzkonform getötet werden, dann ist das vertretbar», sagt er. Grundsätzlich sei aber darauf zu achten, dass nur soviele Jungtiere gezüchtet werden, wie dann auch platziert werden können.

«Wenn Parkmitarbeiter die ‹eigenen› Tiere essen, dann ist das ethisch gesehen heikel», so Furrer. «Solange aber nicht extra Tiere gezüchtet werden, damit die Mitarbeiter diese essen können, ist es tolerierbar.»

Vorbehalte habe der Tierschutz jedoch bei Übungen mit Jagdhunden: «Für die Wildschweine ist die Konfrontation mit einem Jagdhund eine sehr belastende Situation, die Angst und Panik auslöst, auch wenn sie mit der Zeit abgehärtet sind.» Furrer stellt auch deren Nutzen in Frage: «Durch die Gewöhnung ändert sich die Reaktion der Wildschweine auf die Hunde.» Und angeschossene Wildschweine, um die es hier gehe, reagierten sowieso nochmals ganz anders. Das ganze Übungssystem sei deshalb eigentlich untauglich.

