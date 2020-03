Massenkarambolage auf A2 fordert zwei Verletzte

Kurz vor 6.30 ist der Verkehr auf der Autobahn A2 in Sursee vor dem Tunnel Mariazell ins Stocken geraten. Deswegen bremsten laut Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei, drei Autos ab und blieben stehen.

Ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr ins Heck des dritten Wagens. Dieser wurde in der Folge in das vor ihm stehende Auto geschoben. Der zweite Wagen prallte in den ersten. Ausserdem konnte auch noch ein fünfter Automobilist nicht rechtzeitig bremsen und er prallte ins Heck des vierten Wagens.

Sachschaden beträgt rund 80'000 Franken

Bei dem Unfall, der sich in Richtung Süden ereignete, wurden die Fahrer des ersten und des dritten Autos leicht verletzt. Wie Wigger weiter sagt, würden sie sich selber in ärztliche Behandlung begeben, wenn dies nötig wäre. Am Unfallort sei keine medizinische Versorgung aufgeboten worden.

Vier der beschädigten Autos waren nicht mehr funktionstüchtig, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag weiter mitteilte. Sie mussten abtransportiert werden. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 80'000 Franken. Durch den Unfall kam es im Morgenverkehr zu Rückstau.

(jab)