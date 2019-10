Fünf Personen bei Auffahrunfall verletzt

Kurz nach 6.30 Uhr fuhr ein Automobilist am Mittwoch auf der Autobahn A2 in Eich in Richtung Norden. Wegen stockendem Verkehr musste er im Tunnel Eich sein Auto abbremsen.

Die nachfolgende Autofahrerin bremste ebenfalls ab. Der dritte Automobilist konnte seinen Wagen nicht mehr anhalten und er prallte gegen das Heck des mittleren Autos vor ihm. In der Folge wurde der Wagen der Autofahrerin gegen das vorderste Auto geschoben.

Der dritte auffahrende Wagen wurde beim Unfall nach rechts abgewiesen, prallte gegen die Tunnelwand und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.

Der Unfall führte zu Rückstau im Morgenverkehr



Fünf Beteiligte wurden beim Unfall verletzt. Zwei Personen mussten vom Rettungsdienst ins Spital gefahren werden, wie die Luzerner Polizei mitteilte.



Alle drei beteiligten Autos waren nicht mehr fahrtüchtig. Sie wurden von einer Abschleppfirma abtransportiert. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 39'000 Franken. Wegen des Auffahrunfalls kam es im Morgenverkehr zu Stau.

