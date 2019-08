Fünf Verletzte nach Frontalkollision

Ein 21-jähriger Lenker fuhr am Samstagmorgen mit seinem Auto mit Berner Kennzeichen von Hospental her auf der Gotthardstrasse Richtung Passhöhe. Im Gebiet «In den Bächen», kurz nach dem Restaurant Gotthard-Mätteli, verlor er um circa 9.45 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, teilte die Urner Polizei am Abend mit. Dort kollidierte er frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug mit belgischem Kennzeichen.

Das Auto des 21-Jährigen drehte sich um die eigene Achse und kam in der Mitte der Fahrbahn zum Stillstand. Das andere Auto prallte nach der Kollision in die Leitplanke eines Ausstellplatzes.

Eine Person lebensbedrohlich verletzt

Vier von fünf Fahrzeuginsassen wurden laut der Polizei erheblich, eine Person wurde lebensbedrohlich verletzt. Drei der Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri gebracht, die anderen beiden wurden mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 180'000 Franken. Die Gotthardstrasse musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten rund drei Stunden gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Im Einsatz standen ein Firstresponder, die Feuerwehr Andermatt, die Schadenwehr Gotthard, der Rettungsdienst Uri, die Rega, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein privater Abschleppdienst und die Kantonspolizei Uri.

