Fussballprofi heiratet seine TV-Moderatorin

Sie steht als Moderatorin der SRF-Promi-Sendung «Glanz & Gloria» im Rampenlicht, er in den Fussball-Arenen der Schweiz – und nun wollen Jennifer Bosshard (26) und Pascal Schürpf (30) heiraten. «Im Frühsommer schliessen wir den Bund der Ehe», sagte Bosshard zum «Blick».

Jennifer Bosshard hat das Hochzeitskleid bereits gefunden. Sie musste nur ein Modell probieren und wusste gleich: Das ist es.

Verlobt haben sich die beiden bereits am 5. Juni 2018; seit diesem Tag funkelt an Bosshards rechtem Ringfinger ein wunderschöner Diamantring. Ein Liebespaar sind die beiden Promis noch länger, nämlich seit sieben Jahren. Nun werden sie also in den Ehestand treten; die zivile Trauungszeremonie soll in der Region Basel stattfinden.

(mme)