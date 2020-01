Fussballtrainer prügelt Garderobendieb spitalreif

Ein Fussballtrainer hat in Glarus einen mutmasslichen Garderobendieb gestellt, verfolgt und danach massiv verprügelt. Der Trainer hatte sich wegen Diebstählen in den vergangenen Wochen in der Buchholz-Turnhalle in Glarus am Donnerstagabend auf die Lauer gelegt, wie die Kantonspolizei Glarus einen Bericht der Glarner Ausgabe der «Südostschweiz» bestätigte. Demnach tauchte tatsächlich ein jüngerer Mann auf und machte sich an den Sachen der Spieler zu schaffen.

19-Jähriger noch nicht einvernommen

Der Trainer stellte den mutmasslichen Dieb, der sofort die Flucht ergriff und davon rannte. Der Coach holte den 19-Jährigen ein. Und was danach geschah, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Zeitung beruft sich auf Zeugenaussagen, wonach der Trainer den Dieb heftig verprügelte. Der junge Mann wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Kantonsspital Glarus gebracht. In der Nacht auf Freitag wurde er ins Universitätsspital Zürich verlegt und konnte zur Sache deswegen noch nicht einvernommen werden.

(gwa/sda)