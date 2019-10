Fussgänger (37) in Zug von Auto angefahren

Der Unfall hat sich am Donnerstagmorgen kurz nach 9.15 Uhr ereignet. Ein 37-jähriger Mann wollte die Gubelstrasse bei der Bushaltestelle Landis & Gyr überqueren.

Zur gleichen Zeit näherte sich eine Autofahrerin dem Fussgängerstreifen, die vom Kreisel her angefahren kam. Die 50-Jährige bemerkte den Mann zu spät, erfasste den Fussgänger frontal und der Mann wurde weggeschleudert.

Verlegung in ausserkantonales Spital

Der Fussgänger wurde beim Unfall «erheblich» verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Später musste der 37-Jährige für weitere Abklärungen in ein ausserkantonales Spital verlegt werden.

Wie die Zuger Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, entstand am Auto Sachschaden in der Höhe von 5'000 Franken. Die Automobilistin wird sich nun bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten müssen.

