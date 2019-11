Fussgänger wird von Postauto angefahren

Zum Unfall kam es kurz nach 7.30 Uhr am Freitagmorgen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen hatte ein Postauto bei der Haltestelle Hinterdorf angehalten und sich danach wieder in Bewegung gesetzt. «In diesem Augenblick muss der Fussgänger vor dem anrollenden Linienbus die Quartierstrasse überquert haben», heisst es in der Polizeimeldung.



Obwohl der Chauffeur sofort abbremste, wurde der 70-jährige Fussgänger vom Postauto erfasst und zu Boden geschleudert. Der Mann erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Er wurde per Helikopter ins Kantonsspital Aarau geflogen.

«Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar», heisst es weiter. Ermittlungen seien im Gang. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat eine Untersuchung eröffnet.

