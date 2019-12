Fussgängerin stirbt nach Kollision mit Auto

Kurz nach 17.30 Uhr am Dienstag war eine Autofahrerin auf der Neuenkirchstrasse in Emmenbrücke in Richtung Neuenkirch unterwegs. Im Gebiet Geisselermoos kam es laut Luzerner Polizei zu einem Zusammenprall mit einer Fussgängerin (91), die gerade die Strasse überquerte.

Die Frau erlitt beim Unfall derart schwere Verletzungen, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb.

Die Neuenkirchstrasse musste für fünfeinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde von der Feuerwehr örtlich umgeleitet.

(gwa)