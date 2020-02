FDP ist wegen Wahlliste der GLP «entsetzt»

Auf der Stadtratswahlliste der FDP figurieren neben dem eigenen Kandidaten Martin Merki auch die Kandidierenden der CVP, SVP und GLP. Die CVP setzte die eigene Stadträtin Franziska Bitzi sowie die Kandidierenden der FDP und GLP auf die Liste. Kurz ist dagegen die GLP-Liste: Auf ihr ist nur Manuela Jost (GLP) aufgeführt. Allerdings setzt die GLP auf ihrer Liste für die Stadtpräsidentenwahl auf FDP-Mann Merki.

Über den Fehler hat am Dienstag, am Tag nach dem Eingabeschluss, das Internetportal «lu-wahlen» berichtet. GLP-Parteipräsident Marcel Dürr sagte, es sei offenbar sehr viel schief gelaufen, und sogar das Vier-Augen-Prinzip habe versagt. Es sei aber definitiv unabsichtlich passiert.

Neben Martin Merki und Franziska Bitzi hatte die GLP auch den grünen Stadtrat Adrian Borgula auf die Liste nehmen wollen, obwohl die Grünen GLP-Stadträtin Jost nicht zur Wahl empfehlen. Dass diese drei Personen nun auf der GLP-Liste fehlen, bezeichnete Dürr als sehr ärgerlich, denn es sei anders abgemacht gewesen.

GLP-Präsident glaubt nicht an Auswirkungen auf Wahlen

Die GLP bedauere den Fehler sehr, sagte der Parteipräsident. Sie werde nun alle Optionen prüfen, um den Fehler zu beheben oder den Schaden zu begrenzen. Grosse Auswirkungen auf den Wahlausgang erwartet Dürr jedoch nicht, denn es gebe ja weitere Listen, auf denen die Namen aufgeführt seien.

FDP reagiert regelrecht geschockt

Von einer «verrückten Geschichte» spricht Fabian Reinhard, Präsident der FDP der Stadt Luzern. Das Vertrauen in die GLP sei erschüttert. Es sei fast nicht möglich, eine Liste mit einem solchen Fehler einzureichen, da diese ja von mindestens zehn Personen unterschrieben werden müsse. In einer offiziellen Mitteilung schrieb die FDP, sie sei «entsetzt» und fordert eine «schonungslose Klärung»: «Mit einem Brief an den Stadtrat will die FDP Klarheit schaffen über die rechtliche Situation sowie die Zuständigkeit für diesen ausserordentlichen, noch nie dagewesenen Fall.»

Reinhard fordert von der GLP, dass sie alles daransetze, den Fehler zu korrigieren. Welche Konsequenzen das Ganze für den Wahlkampf haben könnte, konnte er noch nicht sagen. Für den Stimmbürger sei es aber relevant, wie eine Liste gestaltet sei.

(20 Minuten/sda)