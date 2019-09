Wer gewinnt gegen den «Fifa 19»-Profi?

Vom Mittwoch, 11. September bis Samstag, 14. September können E-Sportler im Emmen Center das beliebte Game «Fifa 19» spielen. Es wird in den Modi Eins gegen Eins oder zwei gegen zwei gespielt. Auf die Gewinner warten Preise im Gesamtwert von über 4000 Schweizer Franken. E-Sport und Gaming stehen im Mittelpunkt. Am Mittwoch, 11. September gibt es neben den Turnieren spannende Siteevents. In einer Podiumsdiskussion wird das Thema «Chancen und Gefahren im E-Sport und Gaming» diskutiert.

Der beste Schweizer FIFA-Gamer

Zu Gast sind Luca «LuBo» Boller und andere Experten. Boller ist der erste Schweizer E-Sport-Fifa-Profi und beim FC Basel angestellt. Im Format «Beat the Pro» können sich die Besucher auch im «Fifa» gegen «LuBo» messen. Wer es schafft, Boller zu bezwingen, gewinnt einen Grossbildfernseher. Ausserdem treten «LuBo» und «Magic Tony» in einem Show-Game gegeneinander an. Für die «Fifa 19»-Turniere kann man sich über die Homepage des Emmen-Centers oder direkt vor Ort anmelden.



Luca Boller ist der beste «Fifa»-Spieler der Schweiz und wurde vom FC Basel verpflichtet. (Video: Archiv 20 Minuten)

