Wer schlägt der Gans zuerst den Kopf ab?

Warum schlagen sie wieder toten Gänsen in der Surseer Altstadt die Köpfe ab? Hier gibts die wichtigsten Fakten zur Gansabhauet.

Umfrage Was halten Sie von der Gansabhauet? Das ist ein schönes Brauchtum, die Gänse sind ja schon tot.

Ich finde das problematisch. Die Würde der Gänse wird nicht geachtet.

Das Datum

Die Gansabhauet Sursee findet immer am Martinitag statt, also am 11. November.

Die Regeln

Die Schläger tragen eine goldene Sonnenmaske und ein rotes Gewand, ihnen werden die Augen verbunden. Um ihnen die Orientierung zu erschweren, werden sie vor dem Schlag um die eigene Achse gedreht. Dann müssen sie versuchen, mit einem einzigen Schlag mit einem Drogenersäbel der Gans den Kopf abzuhacken. Allerdings ist der benutzte Säbel stumpf.

Die Säbelhiebe

Es braucht in der Regel 15 bis 20 Säbelhiebe, bis es dem ersten Teilnehmer gelingt, der Gans den Kopf abzutrennen.

Der Gewinn

Der Gewinner darf er die Gans nach Hause nehmen und zu einem Festmahl verarbeiten.

Die Gänse

Die aufgehängten Gänse sind natürlich schon tot. Sie stammen von einem Biobauernhof aus der Region Sursee.

Das Brauchtum

Bei der Gansabhauet handelt es sich um einen alten Brauch, wobei man sein genaues Alter nicht kennt. Bekannt ist, dass die Gansabhauet um 1820 aus Sursee für einige Jahre verschwand, seit 1861 aber regelmässig durchgeführt wird. Ähnliche Bräuche waren früher in ganz Europa verbreitet.

Das Fest

Jeweils etwa 4000 Zuschauer verfolgen die Gansabhauet in Sursee. Die Altstadt ist in dieser Zeit komplett gesperrt.

