Mysteriöses Gas bringt Ruag-Arbeiter ins Spital

Die Kantonspolizei Uri hat am Donnerstag die Meldung erhalten, dass es in einem Gewerbegebäude an der Gotthardstrasse in Schattdorf zu Geruchsemissionen gekommen sei.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Vier Personen, die an einer Elektroschrott-Recycling-Anlage an einem Förderband Materialien sortierten, nahmen nach einem Gasaustritt aus einem Teil des Elektroschrotts, einen beissenden und juckenden Geruch wahr.

Juckreiz, brennende Augen und Atembeschwerden

Wie die Kantonspolizei Uri am Montag weiter mitteilte, verspürten die Arbeiter kurz danach ein Unwohlsein. Mit Juckreiz, leichten Atembeschwerden sowie brennenden Augen wurden sie zur Kontrolle ins Spital gebracht. Danach konnten sie das Spital wieder verlassen.

Die Sofortmassnahme des Betriebes wie das Stoppen des Förderbands und die Intensivierung der Lüftung zeigten schnell Wirkung. Abklärungen vor Ort durch die Chemiewehr Uri und das Amt für Umweltschutz ergaben, dass zum Schutz von Mensch und Umwelt kein zusätzlicher Handlungsbedarf mehr besteht.

Substanz ist unbekannt

Obwohl nicht klar ist, um welches Gas es sich handelte, wurden diverse Standardtests auf gefährliche Substanzen vorgenommen. Alle Tests verliefen negativ.

(dag)