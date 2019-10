Knast-Bodybuilder wollte Nacktbilder seiner Tochter

Der einstige Bodybuilder hat schlimme Verbrechen begangen: Er verprügelte grundlos Menschen, vergewaltigte eine Frau und bedrohte sie mit einem Messer, beraubte mehrmals einen IV-Rentner und beging andere Delikte. Der Blick titelte 2003: «Der gefährlichste Bodybuilder der Schweiz». Seit über 20 Jahren ist er im Gefängnis, zeitweise mit Verwahrung.

Es werden drei Arten von Verwahrungen unterschieden:



Die kleine Verwahrung, bei welcher die Therapie im Vordergrund steht.



Die ordentliche Verwahrung, bei welcher die Sicherheit im Vordergrund steht.



Die lebenslängliche Verwahrung für extrem gefährliche und nicht therapierbare Straftäter.



Zu beachten ist, dass im Strafrecht nur die ordentliche und die lebenslängliche Verwahrung als solche bezeichnet wird. Da sich die kleine Verwahrung im Sprachgebrauch eingebürgert hat, wird sie hier der Vollständigkeit halber erwähnt. (Wikipedia)

Versuch in Freiheit

Weil der Mann von den Behörden als sehr gefährlich eingestuft wurde, verbrachte er Teile der Haft in der Verwahrung, wie Zentralplus berichtet. Laut einem Bundesgerichtsurteil sollte er aber am 13. August entlassen werden. Doch der Luzerner Vollzugs- und Bewährungsdienst habe sich gegen diese Freilassung gewehrt, der Antrag sei beim Kriminalgericht Luzern hängig, so Zentralplus.

Denn: Die stationäre Massnahme, in der sich der Mann seit 2007 befindet, soll erneut verlängert werden. Bis das Verfahren abgeschlossen ist, bleibt der Mann in Sicherheitshaft, entschied jetzt das Kantonsgericht.

Mann hatte Freigänge

In den letzten Monaten wurde der Mann auf ein Leben in Freiheit vorbereitet, etwa mit Freigängen und offenem Vollzug. Gemäss Zentralplus hatte er zuerst mehrere Freigänge, kam anschliessend in den offenen Vollzug und trat eine Arbeitsstelle an. Er habe sich angepasst verhalten und zu einer Therapie eingewilligt. Allerdings kam es im Vollzug zu einer Verwarnung wegen Verweigerungshaltung. Dazu kam eine Sanktionierung wegen Beleidigung und ein Strafbefehl wegen eines Strassenverkehrsdelikts.

Eigene Tochter sexuell belästigt

Als schwer belastend dürfte das Gericht die Tatsache angesehen haben, dass ein weiterer dringender Tatverdacht besteht: Der Mann soll eine gravierende sexuelle Belästigung begangen haben. Seine eigene Tochter wirft ihm demnach vor, er habe per Whatsapp Fotos von ihrem Geschlechtsteil verlangt. Die polizeilichen Ermittlungen dazu laufen noch.

Die mit der psychiatrischen Begutachtung des Mannes beauftragten Instanzen, attestieren ihm eine Persönlichkeitsstörung schweren Ausmasses. «Er habe keine Krankheitseinsicht und mache nur der Form halber eine Therapie», heisst es im Verlaufsgutachten, berichtet das Onlineportal weiter.

Er nehme wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer Menschen, spanne diese in manipulativer Weise für seine Anliegen ein, halte sich für etwas Besonderes, beanspruche bevorzugte Behandlung und überschätze sich selber masslos. Der Grund dafür sei eine narzisstische Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Anteilen.

Opfer versuchte, Freilassung zu verhindern

Mittels einer Petition beim Luzerner Kantonsrat, versuchte ein Opfer des Mannes, dessen Freilassung zu verhindern. Dazu sammelte der Mann 300 Unterschriften, um seinem Anliegen Gewicht zu verleihen. In einer Sitzung im Juni behandelte der Kantonsrat die Petition. Diese sah sich als politische Institution aber nicht dafür verantwortlich. Dies sei Aufgabe der Justiz.

