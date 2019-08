Geht im Aargau ein Feuerteufel um?

Kurz nach drei Uhr in der Nacht auf Samstag musste die Feuerwehr in Merenschwand AG zu einem Brand in einer Waldhütte ausrücken. Das Gebäude stand bereits in Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden. Der Totalschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken.

In der selben Nacht stand vor einem Einfamilienhaus eine Thujahecke in Flammen. Die Feuerwehr konnte den rund zehn Meter langen Brand löschen.

Zusammenhänge prüfen

In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Und: Bereits in der Nacht auf Freitag wurde in einer Kistenfabrik im Ort ein Feuer gelegt. Die Feuerwehr fand in den offenen Hallen mehrere Bereiche in Flammen vor. Weil sie die Flammen frühzeitig löschen konnte, verhinderte sie die weitere Ausbreitung und damit auch den drohenden Übergriff auf das grossräumige Holzlager und das Produktionsgebäude.

Ob und welche Zusammenhänge zwischen den Brandstiftungen vorliegen, ist gemäss Kantonspolizei Aargau noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

