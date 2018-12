Geisterfahrer verursacht Crash auf der A2

Kurz nach 2.15 Uhr in der Nacht auf Montag fuhr ein Autofahrer in Amsteg auf die Autobahn A2 mit Fahrtrichtung Norden. Der Fahrer wendete dort sein Auto und fuhr auf der Nordspur in Richtung Süden.

Im Bereich des Ried- und des Teiftaltunnels in Gurtnellen prallte sein Auto in ein korrekt entgegenkommendes Auto. Der Geisterfahrer aus Deutschland sowie die Fahrerin der zweiten Autos blieben unverletzt. Beide Atemalkoholproben fielen negativ aus. Der Sachschaden beträgt 24'000 Franken.

(gwa)