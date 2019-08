Mit «Schnippel-Disco» gegen Food Waste

«Luzern tischt auf»: Diesen Titel trägt eine Mitteilung, die die Stadt Luzern am Montag veröffentlichte. Fast ein Drittel aller Lebensmittel gehe in der Schweiz auf dem Weg vom Feld zum Teller verloren. Für einen grossen Teil davon sind Privathaushalte verantwortlich, wie in dem Schreiben steht. Die Stadt und der Kanton wollen diese Verschwendung reduzieren und starten zusammen mit dem Verein foodwaste.ch einen Themen-Monat.

Kostenlose Veranstaltungen

Ziel sei es, die Verbraucher zu sensibilisieren. «Jährlich enden in der Schweiz zwei Millionen Tonnen Lebensmittel als Abfall. Damit könnten 140'000 Lastwagen gefüllt werden», so die Stadt. Aneinandergereiht ergibt das eine 1660 Kilometer lange Kolonne. Anders gesagt: Von Zürich bis Madrid. Zu den verschwendeten Lebensmitteln gehören etwa aussortierte Früchte und Gemüse, abgelaufene Produkte oder Speisereste.

• Am kommenden Samstag, 24. August findet ein Food-Save-Stadtrundgang mit Start bei der Äss-Bar statt. Teilnehmer besuchen Lokale, die sich dafür einsetzen, möglichst keine Lebensmittel wegwerfen zu müssen. Der Rundgang endet beim Helvetiaplatz, wo man Paniermehl aus Brot vom Vortag herstellen kann.

• Am Freitag, 30. August, gibt es vor dem Hotel Schweizerhof eine «Schnippeldisco». Das Prinzip: Lokale Food-Saver, Politiker und Freiwillige rüsten und schnippeln Gemüse zu Musik und diskutieren dabei über das Thema Food-Waste. Unter anderem ist Stapi Beat Züsli mit dabei. Beim Anlass «werden rund 200 Kilogramm Gemüse verarbeitet, welche aufgrund verschiedener Anforderungen nicht verkauft werden können, jedoch einwandfrei zu geniessen sind», teilt die Stadt mit.

Kurse und Ausstellungen

• Höhepunkt der Kampagne werden 1000 Gratismenüs sein, die verteilt werden. Beim Festessen am Samstag, 31. August, zaubern Kochprofis aus dem Food-Waste-Gemüse ein Menü. Dieses wird bei der Matthäuskirche gegen eine freie Spende an Passanten verteilt. Vor Ort gibts eine Ausstellung über Food Waste und Infos zu lokalen Food-Savern.

• Am Dienstag, 10. September 2019, ab 16 Uhr zeigt ein Einmachkurs im Jugend-Kulturhaus Treibhaus auf, wie man Lebensmittel möglichst lange haltbar macht.

• Vom 26. August bis 5. September findet die interaktive Ausstellung «Food-Waste – Aus Liebe zum Essen» im Natur-Museum Luzern statt. Thematisiert werden die Ursachen der Verschwendung und es werden Tipps und Tricks vermittelt, wie im Haushalt Food-Waste vermieden werden kann.

Alle Anlässe sind kostenlos. Weitere Informationen finden sich unter foodwaste.ch.

(nob)