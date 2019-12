Päckli dürfen nur noch unter helvetische Nadeln

In wenigen Tagen startet an verschiedenen Orten in der Stadt Luzern der Verkauf von Tannenbäumen für Weihnachten. Dann riecht es in der Stadt wieder nach feuchtem Wald, am Boden liegen Nadeln und viele suchen bei Glühwein und Magenbrot das passende Bäumchen für die heimische Stube aus. Dieses Jahr gibt es aber eine Neuerung: wie die «Luzerner Zeitung» schreibt, beschloss die Stadt ein Verbot von importierten Bäumen. Dieses gelte für alle Märkte auf Stadtgebiet, die auf öffentlichem Grund stattfinden.

In der Vergangenheit wurde auch geschummelt, heisst es im Bericht. Ausländische Tannen seien als Christbäume aus Schweizer Produktion angeboten worden, um mehr Gewinn zu erzielen.

Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen sagt gegenüber der «Luzerner Zeitung»: «Das Verlangen nach Schweizer Qualität, ökologischer Nachhaltigkeit und Vergleichbarkeit des Angebots wurde aus Kreisen der Christbaumhändler an uns herangetragen und die Stadt befürwortet dies.» Die letztjährigen Christbaumverkäufe hätten aufgezeigt, dass eine grosse Nachfrage nach heimischen Bäumen bestehe. Die Kundschaft schätze es, wenn sie wisse, woher der Baum stammt. Würde ein Verdacht auf Schummeleien bestehe, können sogar DNA-Proben angeordnet werden.

Nicht alle sind begeistert

Wegen dieser neuen Regelung seien dieses Jahr nur vier Händler an der Seepromenade präsent; Hansueli Furrer aus Schongau habe Mitte November abgesagt. Er handle mit Bäumen, besitzte selber aber keine Baumkulturen. Von der neuen Regelung sei er mässig begeistert: «Wir haben auch ausländische Tannen verkauft und diese seit dem vergangenen Jahr auch entsprechend deklariert», sagte er zu der Zeitung. Weil jetzt nur noch inländische Bäume zugelassen seien, müsse er dieses Jahr passen.

Ein anderer langjähriger Verkäufer von Weihnachtsbäumen sagt im Bericht: «Wir sind froh über die neue Regelung, sie kommt langjährigen Produzenten von Schweizer Bäumen zugute.» Er betreibe eigene Chrisbaumkulturen in Fenkrieden, Meienberg, Ebikon und Ermensee.

Dänische Überproduktion drückt Preise

Philipp Gut von der IG Christbaum sagt auf Anfrage von 20 Minuten: «Uns freut dieser Entscheid sicherlich.» Nach seinen Kenntnissen sei Luzern die erste Stadt, die einen solchen Entscheid gefällt hat. Dieser sei jedoch nicht nur aus ökologischen Gründen gefallen; es habe in der Vergangenheit unter den Händlern gegenseitige Vorwürfe gegeben, die Herkunft nicht ehrlich zu deklarieren. So soll dieser Praxis ein Riegel geschoben werden. «Die Regelung betrifft nur Märkte auf Stadtgebiet. In den Grossverteilern können die Kunden ja weiterhin importierte Bäume kaufen», so Gut.

Auf die Frage, ob Schweizer Produzenten den gesamten Bedarf überhaupt decken könnten, sagt Gut: «Jein. Wir produzieren ja nicht mehr als nötig.» Es gelte, ein Gleichgewicht zu finden, das funktioniere aktuell recht gut. Die Preise im Ausland seien aber sehr tief. «In Dänemark herrscht im Moment eine Überproduktion.»

Gegenüber der Praxis, Bäume im Topf zu mieten, hegt Gut Skepsis: «Es ist zweifelhaft, ob ein solcher Tannenbaum eine gute Ökobilanz hat. Der braucht viel Betreuung, und wird immer wieder transportiert. In der Vermietung ist er dann teurer als ein herkömmliches Bäumchen .» Am sinnvollsten findet Gut den lokalen Tannenbaum, gekauft bei einem Händler aus der Region. Denn: «Der Tannenbaum ist ein absolutes Naturprodukt. Während seiner Entstehung bindet er CO2. Anschlissend kann er klimaneutral kompostiert werden.»





(nob)