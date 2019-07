Geklauter Luxusbolide aus Cham in Moskau gefunden

Sechseinhalb Jahre nach seinem Verschwinden in Cham ist ein Luxusauto der Marke Mercedes in der russischen Hauptstadt Moskau wieder aufgetaucht. Der Sportwagen des Modells SLS AMG war über 200'000 Franken wert. Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörde am Mittwoch mitteilte, wurde der Wagen bereits in die Schweiz zurückgeführt. Es hat nun 80'000 Kilometer auf dem Tacho.

Die Zuger Polizei habe kürzlich vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement die Meldung erhalten, wonach der Wagen in Moskau, über 2600 Kilometer von Cham entfernt, aufgetaucht sei, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage der SDA.

Wagen wurde aus dem Ausstellungsraum geklaut

Der Sportwagen war im November 2012 einem Händler in Cham aus dem Ausstellungsraum gestohlen worden. Die Räuber drangen laut der damaligen Meldung der Strafverfolgungsbehörde in die Garage ein und flüchteten mit dem Auto durch ein aufgebrochenes Tor.

Das Fahrzeug sei in einem guten Zustand. Die Pin-Nummer, die zur Erkennung dient, sei abgeändert worden. Ende Juni wurde der Mercedes durch die Versicherung als Eigentümerin in die Schweiz zurückgeführt.

