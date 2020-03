Schon wieder wurde der Mättlitalbach verschmutzt

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, wurde ihr am Mittwoch, dem 4. März 2020 um etwa 15.30 Uhr eine Gewässerverschmutzung gemeldet. Diese sei im Bereich der Seepromenade in der Nähe des Restaurants Apertura in Flüelen gesichtet worden.

Die Polizeipatrouille, sowie eine Vertreterin des Amts für Umweltschutz rückten daraufhin aus und stellten im Mündungsbereich des Mättlitalbachs eine weissliche Trübung fest. Eine Wasserprobe werde zurzeit analysiert. Man gehe jedoch bereits davon aus, dass es sich bei dem Stoff um ein technisches Produkt wie Dispersionsfarbe handelt.

Diese wird normalerweise bei Malerarbeiten im Innen-, sowie Aussenbereich verwendet und darf nicht in Gewässer gelangen, da sie dort umweltbelastend wirkt. Solche Stoffe müssten nach Gebrauch vorschriftsgemäss entsorgt werden. «Ein Fischsterben haben wir aber bisher noch keines festgestellt», teilt die Medienstelle der Kantonspolizei Uri auf Anfrage mit.

Dies sei nicht die erste Gewässerverschmutzung im Mündungsbereich des Mättlitalbachs. Bereits in früheren Jahren sei eine Verschmutzung schon vorgekommen, schreibt die Kapo Uri. Nun sucht die Polizei Zeugen: «Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zum unbekannten Verursacher machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Uri, Telefon +41 41 874 53 53, zu melden.»

