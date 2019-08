Warum war der Camping nach dem Esaf so sauber?

«So sauber hinterlässt das Schwingervolk den Campingplatz. Ihr seid einfach grossartig. Danke!» So bedanken sich auf Twitter die Organisatoren des eidgenössischen Schwingfests bei den Besuchern des Esaf-Campingplatzes:

Wie war das möglich, dass das riesige Areal des Campings schon kurz nach dem Esaf wieder eine blitzblanke Wiese war? Nach anderen Grossanlässen, etwa nach Openairs, sieht das meistens anders aus. Auf Nachfrage von 20 Minuten sagt Freddy Trütsch, Leiter Kommunikation am Esaf: «Es stimmt, die Besucher haben einen grossen Beitrag zur Sauberkeit auf dem Gelände geleistet.» Das Resultat, nämlich eine saubere Wiese kurz nach dem Anlass, sei aber auch Ergebnis eines umfassenden Konzepts. «Bereits ab Mittwoch waren ständig Teams von ‹Chrampfern› auf dem Areal unterwegs.»

Die Entsorgung fand kontinuierlich, also während des laufenden Betriebs statt, auch während der Nacht. «So wurde eine übermässige Verschmutzung von Beginn an verhindert», so Trütsch. Der Abfall sei getrennt und volle Säcke umgehend ersetzt worden. Auf dem Campinggelände hätten zwischen neun und zehntausend Personen übernachtet. Das gibt ein Total an Übernachtungen von rund 25'000. «Hinzu kommen noch weitere Personen, die auf Feldern von Landwirten schliefen, die diese zusätzlich zur Verfügung stellten. Geschätzt waren das also insgesamt 30'000 Übernachtungen», sagt Trütsch.

Güsel war nur ein Aspekt von vielen

Die Sauberkeit war ein Anspruch der Verantwortlichen des Ressorts Nachhaltigkeit und in der Planung verankert. Das Konzept stösst offenbar auf Interesse, wie Andreas Lustenberger, Leiter Nachhaltigkeit am Esaf, sagt: «Es haben sich bereits andere Veranstalter von Grossanlässen bei uns gemeldet.»

Darunter etwa die Organisatoren des Ski-Rennens Adelboden oder der Akademische Sportverband Zürich (ASVZ). «Solche Player können von unserem Wissen profitieren und dieses Know-how teilen wir gerne.» Lustenberger betont, dass damit nicht nur das Abfallkonzept gemeint sei: «Es geht um den ganzen Kompensations-Mechanismus eines Anlasses dieser Grösse.»

Laut eigenen Angaben des Esaf wurde in Zug das erste klimaneutrale Eidgenössische durchgeführt. Zum Nachhaltigkeitskonzept des Esaf Zug gehörten laut offizieller Website:

• Anreise mit ÖV

• Verzicht au eine Printausgabe des Festführers

• Einführung eines Depot-Konzepts

• Verpflichtung der Sponsoren zu nachhaltigem Sampling

• Den Boden nach dem Fest aufgewertet zurückzugeben

• Recycling von Sägemehl und Werbe-Blachen

• Zusammenarbeit mit der Stiftung «My Climate», die den

Besuchern die freiwillige Möglichkeit bietet, einen Beitrag an den

Klimaschutz zu leisten.

(nob)