Parkplätze werden teurer und für Pendler rarer

Mehr Kurzzeitparkplätze fürs Gewerbe, weniger Strassenparkplätze für Anwohner, Überprüfung der Parkgebühren, ein strikteres Regime in der Altstadt und Massnahmen, die dafür sorgen sollen, dass künftig auf privatem Grund weniger Parkplätze gebaut werden: Das sind die wichtigsten Grundsätze, mit denen der Stadtrat die Autoparkierung in der Luzerner Innenstadt optimieren will.

Der Auslöser

2017 hat der Stadtrat ein Grundkonzept Parkierung in der Innenstadt erstellen lassen. Auslöser war, dass die Basis der heutigen Parkplatzkonzeption in Luzern aus dem Jahr 2006 stammt. Nach einer Analyse wurden Vorschläge zur Optimierung und Neugestaltung des Parkierungssystems gemacht.

Mehr Parkplätze für Kunden

Der Stadtrat hat nun Grundsätze für die Neugestaltung des Systems formuliert: So will er in der Innenstadt mehr Kurzzeitparkplätze für Kunden der Geschäfte und des

lokalen Gewerbes anbieten. Dadurch wird es künftig weniger Strassenparkplätze für Anwohnerparkkarten geben.

Dies ist aus Sicht des Stadtrates vertretbar: In der Stadt gebe es grundsätzlich genügend Parkplätze für Anwohner auf privatem Grund, die aber an Pendler vermietet werden. Damit dies künftig nicht mehr passiert, will der Stadtrat den Bezug einer Anwohnerparkkarte an die Bedingung «kein privater Parkplatz in meiner Liegenschaft» knüpfen.

Höhere Parkgebühren

Die Parkgebühren für Strassenparkplätze will der Stadtrat überprüfen und im Verhältnis zu den Tarifen der Parkhäuser in anderen Städten tendenziell gegen oben anpassen. Damit will der

Stadtrat dafür sorgen, dass vor allem für längeres Parkieren die Parkhäuser genutzt werden.

Strikteres Regime für die Altstadt

In der Fussgängerzone Altstadt ist nur ein beschränkter Fahrzeugverkehr und das Befahren mit einer Ausnahmebewilligung gestattet. Dieses Regime soll strikter gehandhabt und dadurch die Aufenthaltsqualität erhöht werden.

Neue Regelung für private Parkierung

Damit künftig auf privatem Grund weniger Parkplätze gebaut werden, will der Stadtrat die Zoneneinteilung im Parkplatzreglement von 1986 überarbeiten. Diese Zonen definieren, wie viele Parkplätze bei einem Neu- oder Umbau mindestens oder maximal realisiert werden müssen respektive

dürfen.

Der Stadtrat will zudem neben dem erwähnten Nachweis beim Bezug einer Anwohnerparkkarte weitere Massnahmen prüfen, die dafür sorgen, dass die Parkplätze auf privatem Grund

gemäss ihrem Zweck genutzt werden und dies auch durchgesetzt werden kann. Im Gegenzug will er ermöglichen, dass künftig auch Anwohner aus einem Umkreis von 300 Metern einen privaten

Parkplatz in einer privaten Liegenschaft mieten dürfen.

Breite Diskussion

Wie schon den Fachbericht 2017 will der Stadtrat diese Grundsätze in einem nächsten Schritt mit Vertretern von Organisationen aus den Bereichen Tourismus, Wirtschaft, Politik

und Verkehr sowie von Quartiervereinen weiterentwickeln. Ziel ist, die Massnahmen für die Optimierung und Neugestaltung der Autoparkierung in der Innenstadt im Frühling oder Sommer

2020 dem Grossen Stadtrat zur Genehmigung vorzulegen.

(mik)