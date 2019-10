Rentner jagt Tattoo-Mann die Kesb auf den Hals

Das Gesicht und die Augen schwarz gefärbt, die Ohren entfernt, die Kleidung auffällig: So sieht Gilbert Schaffner (65) aus Luzern aus – und fühlt sich sehr wohl damit. Nicht alle können das verstehen: Dass viele Menschen negativ auf ihn reagieren sei keine Neuheit, sagte Schaffner in einem früheren Interview mit 20 Minuten.

Der Fall, der sich bereits vor einem Jahr ereignete, war jedoch selbst für Schaffner völlig neu. Er verbrachte einen geselligen Abend in einem Restaurant, wie Zentralplus berichtete. «Auf eine Frage, was ich nach dem Entfernen der Ohren an meinem Körper als nächstes verändern werde, antwortete ich, ich werde mir die Nase, Ringfinger und einiges mehr abschneiden lassen», erzählt Schaffner – er hatte dies als Scherz gemeint.

Furcht zur Selbstverstümmelung

Wie sich später zeigte, verstand ein Rentner am Nachbarstisch im selben Restaurant den Humor Schaffners offensichtlich falsch. Der Zuhörer reichte kurzerhand eine Gefährdungsmeldung gegen Schaffner bei der Kesb ein, berichtete Zentralplus weiter: Der Mann befürchtete bei Schaffner offenbar eine Tendenz zur gefährlichen Selbstverstümmelung. «Ich kannte diesen Mann nicht. Wir sassen bloss manchmal im selben Restaurant», sagte Schaffner dazu.

«Intelligent, gebildet, sozial»

Dennoch habe die Kesb Abklärungen einleiten müssen und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, heisst es im Bericht weiter. Wie die Abklärungen der Kesb gezeigt hätten, stellt Gilbert Schaffner aber weder für sich selber noch andere Personen eine Gefahr dar. Er sei von der Kesb als «intelligenter, gebildeter und sozialer Mensch» beschrieben worden. Er strebe lediglich sein Idealbild an, zitiert das Online-Portal Schaffner. Ausserdem distanzierte sich Schaffner von weiteren Amputationen, Konsequenzen für ihn gab es nicht.

Damit war die Sache für Schaffner noch nicht gegessen: Er wollte sich gegen den Mann wehren, der ihn gemeldet hat. Weil der Mann ihm den Abklärungsaufwand von 800 Franken nicht habe bezahlen wollen, betrieb der Luzerner den Rentner.

«Man kann davon ausgehen, dass ich mich wehre»

Schliesslich trafen sich die beiden vor dem Friedensrichter: «Dort habe ich mich das erste Mal überhaupt mit dem Mann unterhalten», erzählt Schaffner. Dabei verlangte der Rentner, dass Schaffner seine Forderungen zurückzieht: «Von ihm kam jedoch absolut kein Entgegenkommen.»

Schaffner hätte gegen den Mann gerichtlich vorgehen können. Aus «Kosten- und Vernunftgründen» brach er jedoch die Verhandlungen ab. «Mir ging es darum, dass der Herr nun eine Lektion bekommen hat. Das mag böse klingen, doch wenn man gegen mich dermassen hinterlistig vorgeht, kann man davon ausgehen, dass ich mich zur Wehr setze.»

Später wandte sich Schaffner dann selber an die Kesb und liess sich ein Handlungsfähigkeitszeugnis ausstellen. Er wollte dies unter anderem, weil er zwei Mal von der Polizei kontrolliert wurde – darunter einmal, weil die Polizei nach einem Überfall nach einem Mann mit dunkler Haut fahndete.

