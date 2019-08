Gleitschirmflieger bei der Landung schwer verletzt

Ein 34-jähriger Mann startete seinen Gleitschirmflug am Sonntagnachmittag im Oberwallis und flog via Furkapass in den Kanton Uri.



Nach einigen Turbulenzen gelang es dem Mann, mit seinem leicht eingeklappten Gleitschirm im Bereich Blauberg in Realp zu landen.

Wie die Kantonspolizei Uri am Montag weiter mitteilte, schlug der Gleitschirmflieger bei der Landung auf dem harten und felsigen Boden auf und erlitt dadurch gravierende Verletzungen.

Der 34-Jährige musste von der Rega mit unbekannten Verletzungen in ein ausserkantonales Spital geflogen werden.

(dag)