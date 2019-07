Sogar im Kinderzimmer riecht es nach Marihuana

«Nehmen wir mal an, keiner träumte mehr und alle blieben immer nur brav auf dem Boden – wo stünden wir wohl jetzt?» So wirbt Wincasa, Vermieterin der Hochzwei-Hochhäuser auf der Luzerner Allmend, auf ihrer Webseite für die Überbauung.

Umfrage Hatten sie auch schon kiffende Nachbaren und wie lösten sie das "Problem"? Ich kiffe selber, also stört mich der Geruch nicht – im Gegenteil.

Ich kann die Mieterin verstehen, auch ich ärgere mich über solche Geruchsbelastungen.

Ich konnte mich mit den Nachbarn einigen; gekifft wird jetzt nur noch am Wochenende.

Was soll die Aufregung? Auch Gerüche wie Fisch, Weichspüler, Windeln und billige Parfums gehören in einer solchen Überbauung dazu.

Mich hat das am alten Wohnort auch gestört. Nun bin ich weggezogen.

Nun kommt es zu Klagen von Mietern, weil offenbar tatsächlich nicht alle Bewohner immer auf dem Boden bleiben. Eine junge Mutter schildert gegenüber der «Luzerner Zeitung», wie sie sich durch penetranten Marihuana-Geruch gestört fühlt. Sie könne ihrem Sohn bei offenem Fenster keine Gute-Nacht-Geschichte mehr erzählen.

Vermieterin reagiert

Sie ist nicht die einzige. «Einschlafen bei offenem Fenster kannst du vergessen», klagt eine andere Mieterin gegenüber der Zeitung. Es sei aber unklar, woher die Belästigung komme, denn in den beiden Türmen gebe es fast 300 Wohnungen.

Die Bewohner verfügen über eine App, über die sie sich austauschen können: Dort ist der penetrante Geruch Thema. Die Vermieterin reagierte auf die Klagen. Auf Bildschirmen richtet sie eine Botschaft an alle Bewohner: Wincasa erinnert die Mieter daran, dass sie Rücksicht auf die Nachbarschaft nehmen sollten. In diesem Fall werde die Sorgfaltspflicht «grob verletzt». Dies könne zur Kündigung der Wohnung und zu einer Anzeige bei der Polizei führen.

Kiffen verboten? Rechtlich bedenklich.

«Warum eruiert man nicht zuerst, wer dafür verantwortlich ist und sucht das Gespräch mit den Betreffenden?», sagt Cyrill Studer, Geschäftsleiter des regionalen Mieterverbandes. Er ist irritiert über das Vorgehen der Verwaltung: «Vielleicht sind es gar keine Dauermieter», denn im einen Haus gäbe es Wohneinheiten für Touristen und Geschäftsreisende.

«Grundsätzlich kann man als Vermieter das Rauchen in Wohnungen und auf Balkonen nicht verbieten – selbst wenn es sich um die leichte Droge Marihuana handelt». Dies sei aber auch kein Freipass zum Kettenrauchen, so Studer.

Was, wenn es CBD-Hanf ist?

Er gibt weiter zu bedenken: «Eventuell rauchen diese Personen CBD-Hanf», was ebenso intensiv rieche, aber legal sei. Dann brächte eine Anzeige bei der Polizei nicht viel. Bei illegalem Hanf sei der Besitz von geringen Mengen zwar straffrei, nicht aber der Konsum.

Studer appelliert an den gesunden Menschenverstand: «Bei allen nachbarschaftlichen Konflikten sind die Involvierten dazu angehalten, das Problem selber zu lösen – also einen Kompromiss zu finden». Würde eine Kündigung erfolgen, so könne diese angefochten werden.

(nob)