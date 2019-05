Grosse Show von Luzerner Clubbesitzer in Cannes

Sogar die «Daily Mail» aus Grossbritannien und viele andere internationale News-Portale berichten darüber: Der Luzerner Milos Kant, Besitzer des Princesse-Club in Luzern, hat während der Filmfestspiele in Cannes auf dem roten Teppich um die Hand seiner Freundin Marguerite Aranha (25) angehalten. Er ging sogar in die Knie und präsentierte dem Reality-TV-Sternchen aus Portugal einen Ring. Sie sei in Tränen ausgebrochen und habe den Antrag angenommen.

Laut dem Bericht kennen sich die beiden aus dem Princesse, wo Aranha getanzt haben soll. Sie seien erst seit Mitte April ein Paar.

Auch auf Insta feiert Kant seine Liebe zu Aranha: Dort hat er dutzende Bilder seiner Liebsten gepostet.







(20 Minuten)