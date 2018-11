Grosseinsatz der Feuerwehr in Luzern

In Luzern hat sich am Montagabend ein Brand in einem gemischt genutzten Gebäude ereignet. Gegen 22:30 Uhr ging bei der Feuerwehr der Stadt Luzern eine Alarmmeldung ein. Sie rückte mit einem Grossaufgebot an die Cheerstrasse 16 aus.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag, dass es an der betroffenen Stelle eine starke Rauchentwicklung gebe. Das Feuer sei zudem noch nicht unter Kontrolle.

Vorsorglich seien obendrein eine Frau mit zwei Kindern evakuiert worden. Über allfällige Opfer sei nichts bekannt. Laut den Angaben einer Leser-Reporterin sollen sich in dem Gebäude eine Garage und eine Werkstatt befinden.

(dmo/sda)