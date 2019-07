Bus-Hüsli sollen helfen, das Klima zu retten

Gemäss einem Postulat der Grünen-Stadträte Marco Müller und Mirjam Landwehr könnten in Luzern bald die Dächer der Haltestellen begrünt werden. Vorbild ist die holländische Stadt Utrecht. Dort dienen bereits 316 begrünte Flächen als Lebensraum für Pflanzen und Insekten. Auch in Wien gibt es entsprechende Projekte, schreiben sie.

Umfrage Was halten Sie von der Idee? Genial.

Ich glaube nicht, dass das viel für die Umwelt bringt. Aber es sieht immerhin schön aus.

Brache Flächen für Vielfalt nutzen

In erster Linie diene die Begrünung der Biodiversität im urbanen Raum. «Die Pflanzen auf den Dächern der Bushaltestellen fangen Feinstaub auf und speichern Regenwasser», steht in dem Schreiben. So soll Honigbienen, Hummeln und Pflanzen eine Fläche geboten werden, die sonst nicht genutzt wird.

Die Idee stelle eine wirksame Massnahme im Klimaschutz dar, heisst es im Postulat weiter. Müller und Landwehr schlagen vor, jene Haltestellen, die im Rahmen einer geplanter Revision für behindertengerechten Zugang erneuert werden, als erste zu begrünen. Anschliessend sollen im Rahmen der üblichen Renovationsarbeiten, sukzessive alle restlichen Dächer folgen.

Müller sagt auf Anfrage: «Aufmerksam bin ich auf die Idee im Internet geworden. Gute Dinge sollte man kopieren». Stimmt die Politik zu, ist es Sache der Verwaltung, die Machbarkeit und Ausführung des Projekts zu gestalten. «Dann muss eruiert werden, welche Pflanzen sich eignen und wie ein allfälliges Bewässerungssystem aussehen könnte», so Müller.

Die Idee könnte zudem das Stadtbild und das Image der Stadt aufwerten. In Utrecht jedenfalls wird das Begrünungsprojekt von Anwohnern und Touristen mit Begeisterung aufgenommen.

(nob)