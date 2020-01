Guckloch-Fenster kostet hunderte Franken

Die Luzerner Polizei hat am Montag am frühen Morgen in der Stadt Luzern eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde unter anderem überprüft, ob an den Scheiben der Autos das Eis entfernt wurde. Kontrolliert wurden insgesamt 16 Fahrzeuge, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Fünf Lenker wurden angezeigt, weil sie mit Autos unterwegs waren, die nicht betriebssicher waren. «Die Scheiben waren bei diesen Fahrzeugen stark vereist und die Sicht dadurch massiv beeinträchtigt», heisst es in der Mitteilung. Die ertappten Autofahrer müssen nun mit Bussen oder Geldstrafen rechnen. Der Betrag, den sie bezahlen müssen, könne laut Polizei mehrere hundert Franken betragen.

Polizei gibt Tipps für sichere Fahrten im Winter

• In der kalten Jahreszeit soll vor der Abfahrt mehr Zeit eingerechnet werden.

• Scheiben, Aussenspiegel, Beleuchtungen und Nummernschild sollen vor der Abfahrt von Schnee und Eis befreit werden.

• Schnee auf dem Dach, Heck und der Motorhaube sind vor der Fahrt zu räumen.

• Kontrollieren Sie die Beleuchtung.

• Passen Sie die Fahrweise den Strassenverhältnissen an.

