«Auf einmal ging nichts mehr. Alle Ampeln haben auf Rot geschaltet», meldete ein Autofahrer auf der A2 am Montag kurz nach 12 Uhr. Beim TCS bestätigte man dies: Wegen technischer Probleme war der Gotthardtunnel für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Auch der Seelisbergtunnel war gesperrt.

Grund dafür ist ein Stromunterbruch: Wegen Schäden am Stromnetz seien Gebiete im Kanton Uri derzeit ohne Strom, meldet Alert Swiss. Nach knapp zwei Stunden konnten die Stromausfälle im Kanton Schwyz grösstenteils wieder behoben werden. Gegen 14 Uhr wurde auch der Gotthardtunnel wieder freigegeben.

Baum fiel in Stromleitung

Leser-Reporter M. W.* sah am Montagmittag einen Brand in der Nähe des Kraftwerks Gurtnellen. «Ein Baum fiel in die Stromleitung», so der Metallbaukonstrukteur. Nun könnten er und seine Kollegen nicht mehr arbeiten. «Wir haben keinen Strom mehr.» Sie schauten nun, dass sie mithilfe der Laptop-Akkus überbrücken könnten.

Die Feuerwehr Gurtenellen bestätigt die Brandursache auf Anfrage. Es sei richtig, dass ein Baum in die Stromleitung gefallen sei, heisst es. Der Vorfall habe einen Stromausfall ausgelöst. Weitere Informationen könne man zu einem späteren Zeitpunkt geben.



(bz/wed)