Machen bald Trash-Nazis an der Fasnacht Werbung?

Kaum sind die Festtage vorbei, denken die Luzerner bereits an das nächste grosse Ereignis: die Lozärner Fasnacht, die Ende Februar beginnt. Seit Wochen und Monaten sind die Guuggen und Wagenbauer mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Umfrage Gehen Sie an die Fasnacht? Ja, ich kann es kaum erwarten!

Das ist nichts für mich.

Ich schaue lieber am TV zu statt ins Getümmel zu gehen.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Da lässt ein Aufruf auf Facebook aufhorchen, der von diversen Fasnächtlern kommentiert wird: So wird auf der Seite Luzerner Fasnacht – Carnival of Lucerne nach einer Guuggenmusig gesucht, die noch kein Sujet hat. Diese soll mit Alien- und Monsterkostümen ausgestattet werden und damit an den grossen Umzügen mitlaufen. Hintergrund: Die Gruppe solle so Werbung für die Science-Fiction-Komödie «Iron Sky 2» machen, die bald in die Kinos kommt, heisst es im Aufruf auf Facebook. Bei dieser Komödie geht es unter anderem um Dinosaurier, Nazis und Adolf Hilter, die die Menschheit angreifen.

«Fasnacht ist Fasnacht und grundsätzlich frei.»

Fasnächtler und Fans zeigen wenig Verständnis: «Denkt ihr wirklich, dass es Guuggen gibt, die noch kein Sujet bzw. noch nicht mit Basteln oder Nähen begonnen haben?», schreibt eine Facebook-Userin. «Ihr habt nicht wirklich eine Ahnung von (Luzerner) Fasnacht, oder...?», meint ein weiterer User.

Auch Linus Jäck, der Präsident der Vereinigten Guuggenmusigen Luzern – dem grössten Fasnachtsverband der Zentralschweiz, dem rund 80 Gruppierungen angehören –, hat den Facebook-Post gesehen. Er weiss aber auch nicht, wer hinter dem Aufruf steckt. Er vermutet aber, dass es sich um einen Gag handelt, der an der Fasnacht aufgelöst werde. Denn: Dass Musigen so kurz vor der Fasnacht noch kein Sujet haben, komme eigentlich nicht vor. «Viele bestimmen das Sujet für das nächste Jahr schon kurz nach der Fasnacht oder sicher im Frühjahr», sagt er.

Das hat auch seinen Grund: «Wenn man für 30 bis 50 Mitglieder Kleider nähen und Grinde basteln muss, darf man nicht zu spät beginnen.» Stoff und andere Materialien müssten früh organisiert werden. «Vielleicht gibt es dennoch einige, die mit Ihrem Sujet noch nicht begonnen haben. Wenn, dann sind das aber sicher kleinere Gruppen.»

«Provokative Sujets sind mit Vorsicht zu geniessen.»

Zudem müssen sich Guuggenmusigen für Umzüge anmelden, die Reihenfolge werde früh bestimmt. «Wir wissen beispielsweise schon seit Ende November, dass für den Umzug in Littau noch Gruppen gesucht werden», sagt Jäck.

Es sei in jedem Fall so, dass jede Guuggenmusig oder Fasnachtsgruppe selbst für ihr Sujet verantwortlich ist. «Fasnacht ist Fasnacht und grundsätzlich frei», so Jäck. Auch wenn es sich beim Film um eine Komödie handle, sei es sehr wichtig wie es umgesetzt und dargestellt wird. «Provokative Sujets sind mit Vorsicht zu geniessen.»

Die besagte Organisation, die den Aufruf veröffentlicht hat, war am Donnerstag nicht zu erreichen. Zur Kritik der Fasnächtler schreibt sie jedoch auf Facebook: «Wir wollten mit diesem Aufruf was ‹Nettes› tun. Einer Truppe helfen, die noch kein Sujet hat. Und tatsächlich haben sich schon ein paar gemeldet.»

(gwa)