Häftling will heimlich fliehen, während es brennt

Am Mittwochabend um 18:45 Uhr drang in der Strafanstalt Bostadel in Menzingen Rauch aus einem Lüftungsschacht. Die alarmierten Angehörigen der Feuerwehren

Neuheim, Menzingen sowie der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) stellten im betroffenen Lüftungsschacht eine Wärmequelle fest. Während die Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten beschäftigt waren, bemerkten die Mitarbeitenden der Strafanstalt, dass einer der Insassen zu fliehen versucht.

Häftling verletzt ins Spital gebracht

Der Mann versuchte eine Mauer zu überwinden, dabei stürzte er noch auf der Innenseite der Mauer ab und verletzte sich. Die bereits anwesende Polizei konnte den Insassen ohne Gegenwehr fixieren und zusammen mit dem Rettungsdienst Horgen zur Versorgung der Verletzungen ins Spital verlegen. Er wurde nur leicht verletzt. Der 21-jährige ausländische Staatsangehörige befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug, unter anderem wegen mehrfachem gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls und Sachbeschädigung.

Weitere Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ob es zwischen dem Brand und dem Fluchtversuch einen Zusammenhang gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch die Zuger Polizei bereits geführt werden.

«Besondere Flucht- und Gemeingefahr»

Die Interkantonale Strafanstalt gehört zum Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz, in dem die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Solothurn, Aargau, Bern, Luzern, Zug, Uri, Schwyz, Nidwalden und Obwalden zusammengeschlossen sind. «Wir vollziehen Strafen und Massnahmen an Wiederholungstätern und an Straftätern mit besonderer Flucht- oder Gemeingefahr», steht auf der Webseite der Strafanstalt

(gwa)